TC Bruxelles - Six mois de prison pour un Suédois qui s'est montré violent après avoir manqué son vol

Le prévenu s'était présenté à la mauvaise porte d'embarquement et avait, de fait, manqué son vol. Lorsqu'il a protesté vigoureusement, il lui a été demandé à plusieurs reprises de quitter l'aéroport. En vain, la police a décidé de l'interpeller.

Lors de son transfert vers les cellules, les choses ont complètement dérapé. Le Suédois a réussi à se défaire de ses menottes et de sa ceinture de sécurité, après quoi les agents ont à nouveau tenté de le maîtriser. Le Suédois a alors donné des coups de pied et de poing aux policiers et les a mordus. Après les faits, les deux agents ont été en incapacité de travail pour quinze jours.

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis une peine de quatre mois de prison, alors que l'avocat du prévenu a plaidé un sursis.

"Mon client était arrivé à l'aéroport beaucoup trop tôt et avait ensuite décidé d'aller boire un verre", a expliqué l'avocat. "Je crains qu'il n'ait sous-estimé la teneur en alcool de nos bières belges, car il a bu quatre Duvel, un verre de vin et un verre de whisky. Il était évidemment ivre par la suite, ce qui lui a fait rater son vol. Il s'est ensuite évanoui, ce dont il avait honte. Il s'en était d'ailleurs excusé le lendemain".

Le tribunal n'a pas tenu compte de cette explication et a infligé au Suédois une peine de six mois de prison et une amende de 400 euros, tous deux avec sursis.