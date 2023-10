TC Eupen - Quatre ans de prison requis pour un vol avec violence dans une station-service de Raeren

Ce soir-là, alors qu'une voiture était arrêtée à la pompe à essence, un véhicule s'était garé et plusieurs personnes en étaient descendues. Les hommes qui s'étaient présentés comme étant des policiers à la recherche de cocaïne et d'armes avaient fait mine de procéder au contrôle du véhicule et de ses documents. Les malfrats avaient aussi ordonné à leurs victimes roumaines de vider leur portefeuille. Des armes avaient été exhibées. Sous le choc, les victimes s'étaient exécutées. Prétendant qu'il s'agissait de faux billets, les malfrats les avaient emportés avant de prendre la fuite en voiture avec un butin de 2.100 euros et 9.000 florins.