UE: près de 3 millions d'euros en vue pour soutenir les licenciés de Makro en Wallonie

C'est à la demande du gouvernement wallon que la Belgique a fait appel en juillet dernier au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM). Deux des six supermarchés Makro de Belgique étaient situés en Wallonie: Lodelinsart (Charleroi), avec près de 200 travailleurs, et Alleur (Ans, province de Liège), qui employait près de 250 travailleurs.

La faillite de la s.a. Makro Cash & Carry, prononcée en janvier dernier, a causé 1.431 pertes d'emploi en Belgique, rappelle la Commission dans un communiqué. L'exécutif justifie cette aide aux travailleurs de Wallonie par le fait que "le chômage (8,8%) y est plus élevé qu'en Flandre (3,1%)".

"En outre, bon nombre des licenciements survenus chez Makro concernent des travailleurs peu qualifiés et des personnes âgées de 50 ans ou plus, qui ont généralement plus de difficultés à trouver un emploi sur le marché du travail wallon", ajoute la Commission, dont la proposition doit encore être approuvée par le Parlement européen et les États membres (Conseil).

À côté de ces 2,8 millions que l'UE devrait apporter, la Région wallonne a déjà débloqué un demi-million d'euros pour lancer immédiatement les mesures de soutien au reclassement des travailleurs, dont une cellule de reconversion.