WTA Zhengzhou - Ons Jabeur déclare forfait pour les quarts à Zhengzhou à deux semaines du Masters

Plus tôt dans la journée, la triple finaliste en Grand Chelem avait joué avec le genou droit bandé face à l'Italienne Lucia Bronzetti (63e) et avait eu besoin de cinq balles de match pour s'imposer 6-3, 7-6 (7/5).

Peu après sa victoire, Jabeur, 29 ans, a annoncé qu'elle se retirait du tournoi, qualifiant Kasatkina d'office pour les demi-finales, où elle affrontera la Tchèque Barbora Krejcíkova, tête de série N.7, ou l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 43).

"Je suis vraiment désolée de devoir me retirer parce que mon genou ne se sent pas très bien. Je veux juste dire que j'ai adoré mon séjour à Zhengzhou et que j'espère pouvoir revenir l'année prochaine", a déclaré Jabeur, désormais engagée dans une course contre la montre pour se rétablir avant le Masters, prévu du 29 octobre au 5 novembre à Cancun au Mexique.