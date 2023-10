WTT Contender - Martin Allegro et Adrien Rassenfosse éliminés en quarts de finale du double à Muscat

Allegro et Rassenfosse ont été battus en trois sets (11-8, 11-4, 11-4) par les Hongkongais Ho Kwan Kit et Wong Chun Ting. Mercredi, ils avaient éliminé les Brésiliens Hugo Calderano et Vitor Ishiy au premier tour (8es de finale) avec une victoire en trois sets (12-10, 11-4, 11-8).

Mercredi également, les deux joueurs belges avaient été éliminés au premier tour en simple. Allegro, 70e mondial et issu des qualifications, a été battu en quatre sets (12-10, 11-9, 7-11, 11-2) contre le Japonais Tomokazu Harimoto, 4e mondial et tête de série N.1 du tournoi. Rassenfosse, 87e mondial, s'est incliné en trois sets (11-7, 11-5, 11-7) devant l'Allemand Benedikt Duda, 34e mondial.