Championnats d'Europe de judo - Douze Belges à l'Euro début novembre à Montpellier

Chez les dames, Ellen Salens et Lois Petit (-48kg), Amber Ryheul (-52kg), Mina Libeer (-57kg) et Vicky Verschaere (-78kg) seront sur les tatamis dans l'Hérault avec chez les messieurs Jorre Verstraeten (-60kg), Abdul Malik Umayev (-73kg), Matthias Casse et Jarne Duyck (-81kg), Karel Foubert et Sami Chouchi (-90kg) ainsi que Toma Nikiforov (-100kg).

L'équipe belge sera en stage à Loverval fin du mois pour préparer son rendez-vous avant de se rendre dans le sud de la France.

A Sofia, l'an dernier, la Belgique était revenue avec quatre médailles: une en argent avec Matthias Casse (-81kg) et trois en bronze avec Jorre Verstraeten (-60kg), Sami Chouchi alors en -81kg, et Mina Libeer (-57kg) chez les dames.