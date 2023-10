Conflit au Soudan - "Six mois de négligence honteuse" au Soudan, dénonce MSF

Six mois après le début du conflit, la guerre au Soudan continue d'infliger "d'indicibles souffrances, mettant des vies en danger, déplaçant des millions de personnes de leurs foyers et causant des décès, même dans des zones éloignées des lignes de front", explique MSF, pour qui la crise au Soudan représente un "échec catastrophique de l'humanité, caractérisé par l'incapacité des parties en conflit à protéger les civils ou à faciliter l'accès humanitaire vital".

Dans tout le pays, le système de santé fragile se trouve "en grande difficulté", poursuit l'ONG. "Les salles d'urgence sont bondées, et de nombreux hôpitaux ont dû fermer complètement. À Khartoum, la capitale, les équipes médicales de MSF font face à l'un des conflits urbains les plus intenses en cours dans le monde. De nombreux blessés arrivent à l'hôpital avec des blessures potentiellement mortelles, laissant souvent le personnel médical sans autre option que de procéder à des amputations."

Afin d'éviter une "tragédie plus grande", MSF appelle à une augmentation significative des efforts humanitaires, à la protection du personnel médical, des travailleurs humanitaires et des civils, à la levée des blocages administratifs sur le personnel et les fournitures médicales et humanitaires, et enfin à un accès "sans entraves" à l'aide humanitaire.

Le système de santé soudanais est au "bord de l'effondrement, et sans une action urgente, les personnes les plus vulnérables continueront de subir les conséquences de la violence, ce qui entraînera davantage de décès évitables", conclut Frauke Ossig, cheffe de mission chez MSF.