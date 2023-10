Conflit israélo-palestinien - Israël d'accord pour des "zones sécurisées" pour les Palestiniens à Gaza

"L'une des questions que nous avons abordées lors de nos rencontres d'hier (à Tel-Aviv) est le besoin d'établir certaines zones sécurisées où les civils pourraient s'installer pour ne pas s'exposer aux opérations de sécurité légitimes d'Israël", a déclaré ce responsable, au lendemain de la visite en Israël du secrétaire d'État américain Anthony Blinken.

Plusieurs ONG, l'ONU et l'Union européenne ont appelé ces derniers jours à la mise en place de couloirs humanitaires vers le territoire palestinien, pour permettre le déploiement d'aides à la population de la bande de Gaza.

L'armée israélienne a donné vendredi l'ordre d'évacuer dans les 24 heures 1,1 million d'habitants du nord de Gaza vers le sud "pour leur propre sécurité et leur protection", a précisé l'armée dans un communiqué.

Il s'agit d'une nouvelle étape dans un conflit qui a repris vigueur suite à l'attaque surprise du 7 octobre du Hamas, qui a fait plus de 1.300 victimes du côté d'Israël et 150 otages. Les frappes de représailles israéliennes ont fait plus de 1.500 morts dans la bande de Gaza, qui a été privée de vivres, d'eau et d'électricité.