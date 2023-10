Conflit israélo-palestinien - La Turquie envoie de l'aide humanitaire à Gaza via l'Égypte

Un avion militaire turc transportant de la nourriture et des équipements médicaux d'urgence et destiné à Gaza doit atterrir vendredi, plus tard dans la journée, a rapporté vendredi la télévision publique turque TRT.