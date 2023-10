Conflit israélo-palestinien - L'armée israélienne largue des tracts à Gaza où l'évacuation "va prendre du temps"

"Évacuez immédiatement vos maisons et allez au sud de Wadi Gaza", peut-on lire sur des tracts en arabe largués par des drones et vus par l'AFP. Une carte figurant sur les tracts montre une flèche pointant vers le sud et traversant une ligne au centre de la bande de Gaza.

L'armée israélienne a donné vendredi l'ordre d'évacuer dans les 24 heures 1,1 million d'habitants du nord de Gaza vers le sud "pour leur propre sécurité et leur protection", a précisé l'armée dans un communiqué.

Elle a par la suite admis que l'ordre d'évacuation donné plus tôt aux Palestiniens de fuir le nord de Gaza "prendrait du temps", après une annonce plus tôt de l'ONU indiquant que l'armée avait donné un délai de 24 heures.

"Nous essayons de donner du temps et nous faisons beaucoup d'efforts, et nous comprenons que cela ne prendra pas 24 heures", a déclaré le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, lors d'une conférence de presse.

Le Hamas a rejeté vendredi cet ordre d'évacuer le territoire, a indiqué le mouvement islamiste dans un communiqué. "Notre peuple palestinien rejette la menace des dirigeants de l'occupation (israélienne, NDLR) et ses appels à quitter leurs maisons et à fuir vers le sud ou l'Égypte. (...) Nous sommes inébranlables sur nos terres, dans nos maisons et dans nos villes. Il n'y aura pas de déplacement", a ajouté le Hamas.

Le groupe avait dénoncé plus tôt dans la journée l'appel de l'armée israélienne à évacuer la bande de Gaza vers le sud, comme étant de la "propagande", a rapporté l'agence DPA.