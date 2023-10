Conflit israélo-palestinien - Le bilan passe à 1.300 décès "au moins" en Israël

Le porte-parole ajoute que plus de 3.000 personnes ont été blessées suite à cette offensive, qui a également mené à la prise en otage d'environ 150 Israéliens par le Hamas.

"Au fur et à mesure que nous identifions de plus en plus de corps d'Israéliens découverts dans les kibboutz, nous aurons plus d'informations sur les personnes disparues", a précisé M. Conricus.

Du côté palestinien, le dernier bilan des bombardements israéliens en réponse aux attaques du Hamas a fait état vendredi de 1.537 morts sur la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza. Ces frappes ont aussi fait 6.612 blessés dans cette étroite langue de terre.

Israël a donné vendredi l'ordre d'évacuer dans les 24 heures 1,1 million d'habitants du nord de Gaza vers le sud "pour leur propre sécurité et leur protection", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué.