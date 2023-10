Coupe du monde de cyclocross - Eli Iserbyt vise la passe de quatre à Waterloo dimanche

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) l'avait emporté l'an dernier - pour la 3e fois d'affilée - devant Laurens Sweeck et le Néerlandais Lars van der Haar.

Dans la même équipe qu'Iserbyt, le Néerlandais Ryan Kamp et Michael Vanthourenhout, le champion d'Europe, seront au départ aussi et seront confrontés à la concurrence des coureurs de Baloise Trek Lions dont Thibau Nys, ainsi que les Néerlandais Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis et Pim Ronhaar.

Lauréat de la Coupe du monde l'an dernier, Laurens Sweeck, blessé au mollet, est forfait. Ses équipiers chez Crelan-Corendon, Toon Vandebosch et Witse Meeussen prendront le relais.

Chez les dames, Fem van Empel l'avait emporté. La Néerlandaise sera encore favorite des débats face à ses compatriotes Ceylin del Carmen Alvarado, Shirin van Anrooij, Inge van der Heijden et Puck Pieterse.

La Coupe du monde reviendra ensuite en Belgique avec une deuxième épreuve prévue à Maasmechelen le 29 octobre.