Diables Rouges - Loïs Openda titularisé en attaque aux côtés de Romelu Lukaku contre l'Autriche

Après 11 montées au jeu, il s'agit de la première titularisation d'Openda. En l'absence de Thibaut Courtois et Koen Casteels, Matz Sels prendra place dans le but. Devant lui, Tedesco confirme son quatuor défensif formé par, de droite à gauche, Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen et Arthur Theate. Orel Mangala et Amadou Onana s'occuperont de l'entrejeu. Dodi Lukebakio et Jérémy Doku animeront les ailes. Il reste à voir si Openda évoluera sur la même ligne que Lukaku ou plutôt derrière lui, à l'instar de Yannick Carrasco (sur le banc) ou Leandro Trossard (blessé) lors des matchs précédents.

L'Autriche est annoncée en 4-5-1 avec Alexander Schlager comme gardien, le capitaine Konrad Laimer, Philipp Lienhart, Kevin Danso et Maximilian Wöber alignés en défense, un entrejeu formé par Patrick Wimmer, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Florian Grillitsch et Christoph Baumgartner, Manprit Sarkaria évoluant en pointe.

Le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick doit composer avec plusieurs absents, dont le capitaine David Alaba (Real Madrid), les défenseurs Stefan Posch (Bologne), Gernot Trauner (Feyenoord) et Phillipp Mwene (Mayence) et les attaquants Marko Arnautovic (Inter Milan), Karim Onisiwo (Mayence) et Michael Gregoritsch (Fribourg), qui avait marqué le but autrichien à l'aller (1-1).

Les deux équipes se partagent la tête du groupe avec 13 points en 5 rencontres, loin devant la Suède (6). Si une des deux équipes s'impose, elle validera son ticket pour l'Allemagne.