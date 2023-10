Jupiler Pro League - La valse des entraîneurs de la saison 2023-2024

24 juillet 2023 : Cinq jours avant le début du championnat, le RWDM, promu cette saison, se sépare de son entraîneur Vincent Euvrard, 41 ans, en poste depuis décembre 2020.

25 juillet 2023: Le RWDM nomme le Brésilien Claudio Caçapa comme entraîneur pour succéder à Vincent Euvrard. Ancien joueur de Lyon, où il était assistant de Laurent Blanc, Caçapa sera assisté de son compatriote Anderson Luiz dos Santos Valinas et d'Igor De Camargo, ancien joueur du club.

25 septembre 2023: Le KV Courtrai se sépare de son T1 Edward Still arrivé cet été et sous contrat jusqu'en juin 2025. L'ancien coach de Charleroi et d'Eupen paie le mauvais début de championnat des Kerels. Ils n'ont pris que 2 points en 8 matchs occupent la 16 et dernière place du classement. Joseph Akpala assure l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur.

28 septembre 2023: Courtrai nomme Glen De Boeck afin de prendre la succession d'Edward Still. L'ancien défenseur central retrouve un poste de T1 après près de quatre ans d'absence, son dernier match remontant au 16 novembre 2019 avec Lokeren. Il paraphe un contrat jusqu'en juin 2026 auprès du club qu'il a déjà dirigé entre novembre 2017 et novembre 2018, pour 46 matches.

13 octobre: Oud-Heverlee Louvain décide de se séparer de Marc Brys, 61 ans, arrivé à Den Dreef en juin 2020 et qui paie les mauvais résultats du début de saison. OHL est 14e sur 16 avec 9 points en 10 journées et seulement 2 victoires au compteur. Son staff actuel, soutenu par Eddy Vanhemel, entraîneur des U23, assure l'interim, jusqu'à l'arrivée d'un nouvel entraîneur.