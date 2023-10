La société TomTom croît principalement grâce à la branche automobile

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 144 millions d'euros pour les mois de juillet, août et septembre, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. Sur ce montant, 82 millions d'euros proviennent de la division qui fournit des technologies de navigation aux constructeurs automobiles, soit près d'un tiers de plus que l'année précédente. Cela signifie que les ventes ont augmenté plus rapidement que les constructeurs automobiles n'ont produit de nouvelles voitures, explique TomTom. La situation est différente pour les autres clients. Certains d'entre eux ont signé de nouveaux contrats moins chers pour les services de TomTom parce qu'ils les utilisaient moins souvent.