Le gouvernement flamand reconnait quatre parcs nationaux et cinq "paysagers"

Il s'agit de quatre parcs nationaux, appelés Bosland (province du Limbourg), Brabantse Wouden, Hoge Kempen (Limbourg) et Scheldevallei (Flandre orientale). Celui, controversé, de Taxandria, près de Turnhout (province d'Anvers), ne figure pas sur la liste; en raison de l'opposition de l'un des trois partis de la coalition, le CD&V, qui défend les intérêts des agriculteurs locaux.

Dans les parcs nationaux, l'accent est mis sur la nature et la biodiversité. Les zones, qui doivent à terme constituer un domaine naturel de 10.000 hectares, doivent être suffisamment robustes pour protéger de manière durable la nature exceptionnelle qu'elles contiennent.

Le gouvernement a également reconnu cinq "parcs paysagers": ceux du Grenzeloos Bocageland, aux confins des Fourons, du pays de Herve, en Wallonie et Heuvelland néerlandais, Haspengouw et Maasvallei (Limbourg), Vlaamse Ardennen (sud de la province de Flandre orientale, non loin de la frontière linguistique) et Zwinstreek (Flandre occidentale, près de la frontière néerlandaise).

Un budget annuel de 608.000 euros a été réservé pour les parcs nationaux et 489.000 euros iront aux parcs paysagers.