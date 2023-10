Le groupe belge Vaya Con Dios signe son grand retour avec un nouvel album

Rendu célèbre grâce à des tubes comme "Just a friend of mine", "What's a woman", "Don't cry for Louie" ou encore "Puerto Rico", Vaya Con Dios est l'un des groupes belges phares des années '90-2000. La formation, dont le style musical mélange consonances hispaniques, folklores tziganes et jazz, a connu un succès à l'international avec des millions d'albums vendus à travers le monde.

Le groupe Vaya Con Dios s'est formé en 1986 et était composé initialement de la chanteuse Dani Klein, du batteur Marc De Meersman, du guitariste Willy Lambregt et du bassiste Dirk Schoufs, décédé en 1991 des complications du sida.

Le 25 octobre 2014, l'aventure s'arrêtait avec un ultime concert d'adieu à Forest National à Bruxelles. Près de neuf ans plus tard, le groupe revient donc sur le devant de la scène avec un tout nouveau titre "Shade of Joy", écrit par l'artiste sierra-léonais Baï Kamar. La mélodie et les accords sont par contre l'œuvre de Dani Klein, Thierry Plas et François Garny. "C'est une chanson joyeuse qui reflète l'atmosphère qui nous entourait", décrit la chanteuse Dani Klein, la musique ayant été créée durant le confinement. "Elle apporte une touche de lumière en ces temps troublés", selon les mots de l'artiste aujourd'hui âgée de 70 ans.