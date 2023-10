Météo - La zone de pluie cèdera la place à un temps sec avec des éclaircies vendredi

La zone de pluie quittera la moitié nord du pays vers les Pays-Bas durant la matinée. Elle sera suivie par des éclaircies qui alterneront avec des champs nuageux sous un temps généralement sec. Dès midi, la nébulosité augmentera à nouveau avant l'arrivée d'une ligne d'averses sur l'ouest et le nord-ouest du pays plus tard dans l'après-midi. Celle-ci pourra être accompagnée de quelques coups de tonnerre. Dans l'extrême sud-est du territoire, les éclaircies persisteront jusqu'en fin d'après-midi. Les maxima seront doux pour la saison avec de 19 à 24°C. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer fort, de sud à sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h dans les terres et jusqu'à 70 km/h à la mer.