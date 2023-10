Qualifications Euro U21 2025 - "Un match difficile à vivre depuis le banc" pour Gill Swerts après la victoire à Malte

Face aux Maltais, les joueurs belges ont vécu le même scénario que contre le Kazakhstan en septembre. Opposés à un bloc bas, ils ont dû attendre le dernier quart d'heure pour faire la différence via Kazeem Olaigbe, déjà auteur du but de la victoire face aux Kazakhs, et Arne Engels.

"C'était un match comparable à celui contre le Kazakhstan. Nous avons fait face à un bloc bas sur une pelouse en moins bon état qu'à Louvain", a analysé le sélectionneur au micro de l'Union belge de football (URBSFA) après la rencontre. "En première mi-temps, nous avons essayé de faire courir notre adversaire pour faire bouger le bloc et nous sommes parvenus à nous créer des occasions. Nous sommes restés calmes et nous savions qu'il y avait de l'espace sur les flancs. C'est d'ailleurs de là que tombe le premier but. C'était un match difficile à vivre depuis le banc mais les trois points sont dans la poche."

En fin de match, Arne Engels a scellé la victoire belge d'un sublime coup franc dans la lucarne. "C'est un beau but mais le plus important, c'est que ça aide l'équipe", a réagi le joueur d'Augsbourg au micro de l'URBSFA. "Nous avons eu la possession du ballon et nous sommes procurés beaucoup d'occasions. Nous avons gardé notre calme, ce qui est une de nos forces. Nous avons continué à pousser et les buts sont tombés."