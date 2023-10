Russie: perquisitions chez des avocats de l'opposant Navalny

Un allié en exil de l'opposant, Ivan Jdanov, a affirmé sur X (ex-Twitter) que les perquisitions étaient en cours chez Vadim Kobzev, Igor Sergounine et Alexeï Liptser, qui ont tous défendu M. Navalny.

Selon M. Jdanov, l'un des avocats, Igor Sergounine, a été interpellé.

"Évidemment, il s'agit de mesures pour isoler totalement Navalny", a-t-il dénoncé, précisant que les perquisitions étaient liées à une affaire ouverte pour "participation à une entreprise extrémiste".

Arrêté en janvier 2021 à son retour en Russie après avoir subi un empoisonnement, Alexeï Navalny a depuis été condamné à de lourdes peines, dont la dernière, en août, à 19 ans de prison pour "extrémisme".

Ses organisations avaient été interdites en juin 2021 également pour "extrémisme" et la plupart de leurs militants ont dû quitter le pays pour éviter des poursuites judiciaires liées à ces interdictions.

Emprisonné dans une colonie non loin de Moscou, Alexeï Navalny a affirmé fin septembre qu'il devait être transféré pour un an dans une cellule aux conditions très strictes, où ses interactions avec le monde extérieur seraient encore plus limitées.

M. Navalny communique essentiellement via des messages transmis à ses avocats puis publiés sur ses réseaux sociaux, dans lesquels il a continué à dénoncer ces derniers mois l'offensive en Ukraine et appelé les Russes à "résister" au Kremlin.

"Les avocats ne font pas de politique, ils défendent des accusés", a réagi vendredi sur X le responsable du département juridique de l'équipe de l'opposant, Viatcheslav Guimadi.