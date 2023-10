Sept morts dans l'accident d'un minibus soupçonné de transporter des migrants en Allemagne

"Le conducteur et le passeur présumé font partie des blessés", a précisé à l'AFP une source policière. Sur ce secteur frontalier, où la surveillance a été renforcée ces derniers temps en raison d'une hausse de l'immigration clandestine, le conducteur du minibus de modèle Mercedes Vito, immatriculé en Autriche, a accéléré pour échapper à un contrôle de police.

Le véhicule surchargé a fait plus loin une sortie de route et s'est renversé à une intersection entre les communes bavaroises de Ampfing et Waldkraiburg vers 3h15, selon la police.

Des photos de la police montrent le véhicule retourné, fortement endommagé, bloqué sur une glissière de sécurité de l'autoroute.

La provenance et la nationalité des victimes ne sont pas connues, a précisé la police.

Le véhicule circulait en direction de Munich, la capitale bavaroise, selon un porte-parole de la police à l'AFP.

Les blessés, dont certains sont grièvement touchés, ont été transportés vers les hôpitaux voisins.

Une enquête pour homicide a été confiée à la police judiciaire.

Cet accident intervient alors que les transports de migrants clandestins ont augmenté dans les régions frontalières avec l'Autriche, la Tchéquie et la Pologne.