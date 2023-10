TC Liège - Sept ans requis contre un quadragénaire poursuivi pour le viol d'un enfant de 14 ans

Le prévenu répond de faits de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle, mais aussi de détention d'arme et de détention et diffusion d'image d'agressions sexuelles de mineurs. Entre 2012 et 2022, il avait téléchargé 36.000 images illégales.

La personnalité du prévenu inquiète le parquet, car il a déclaré à l'audience que, selon lui, un enfant âgé de 7 ou 8 ans est apte à donner son consentement pour entretenir des rapports sexuels. Le prévenu présente un risque de récidive élevé.

Le parquet a requis une peine de 7 ans de prison ainsi qu'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 5 ans. La défense a sollicité une peine assortie de mesures probatoires.

Le jugement sera prononcé le 10 novembre.