Un avocat néerlandais renommé "arrêté de façon très violente" en Belgique

L'arrestation s'est produite lors de la rencontre à la prison, "sous les yeux de son client", précise Me Clément.

Le juge d'instruction l'a ensuite libéré sous conditions. Selon De Standaard, Yehudi Moszkowicz n'est plus autorisé à avoir des contacts avec l'entourage de Flor Bressers et leurs avocats respectifs. D'après le parquet, Me Moszkowicz aurait fourni à Bressers des services allant au-delà d'une simple relation avocat-client.