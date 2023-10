Un ex-employé des impôts plaide coupable de fuites sur les déclarations de Trump

Rompant avec une longue tradition, ce dernier a toujours refusé de publier ses déclarations de revenus.

Charles Littlejohn, 38 ans, a plaidé coupable de divulgation non autorisée de déclarations de revenus et sa peine, d'un maximum de cinq ans de prison, sera fixée le 29 janvier 2024, a précisé le ministère.

"Alors qu'il travaillait pour l'administration fiscale, il a volé des informations sur les déclarations de revenus liées à un haut responsable (responsable public A)", selon le communiqué.

A plusieurs reprises à partir d'août 2019, il a transmis ces informations "au média 1", qui a publié "en septembre 2020 une série d'articles sur les déclarations de revenus du responsable public A", ajoute le ministère.

L'enquête du New York Times en septembre 2020 affirmait que Donald Trump n'avait payé que 750 dollars d'impôts fédéraux en 2016 et en 2017, et aucun lors de 10 des 15 années précédentes, en raison notamment d'importantes déclarations de pertes de ses sociétés.

Par la suite, en juillet et août 2020, Charles Littlejohn a dérobé les déclarations de revenus de milliers de personnes parmi les plus grosses fortunes du pays et les a livrées au "média 2 qui a publié plus de 50 articles en utilisant les données volées", selon le communiqué.