WTA Séoul - Wickmayer défiera Pegula, 4e mondiale, en demie: "Cette demi-finale me fait un bien fou"

"Je suis très contente de cette victoire, et plus de l'attitude que du niveau de jeu en lui-même", a-t-elle confié à l'Agence Belga. "Je ne me sentais en effet pas super bien aujourd'hui et je suis montée sur le court assez stressée. Je me suis accrochée et je suis restée positive. Et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Cette demi-finale me fait un bien fou, car depuis ma blessure à l'US Open (au dos au troisième tour des qualifications, ndlr), j'avais perdu un peu les sensations et un peu de confiance aussi."

Il s'agit de la deuxième demi-finale de Yanina Wickmayer dans un tournoi WTA 250 cette année, après sa présence dans le dernier carré à Varsovie, fin juillet, où elle s'était inclinée contre la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2).Elle se mesurera cette fois à une autre joueuse du top, l'Américaine Jessica Pegula (WTA 4), 29 ans, tête de série N.1, lauréate du tournoi WTA 1000 de Montréal, début août.

"Pegula n'est pas quatrième mondiale par hasard", a-t-elle poursuivi. "C'est une super joueuse qui est assez complète et très solide du fond du court. Il faudra que je parvienne à la bousculer et à la pousser à la faute. Je devrai être super agressive et tâcher de rester proche de ma ligne pour prendre la balle le plus tôt possible. Je n'aurai rien à perdre et je vais tout faire pour créer l'exploit et aller chercher une place en finale."