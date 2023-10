Challenger de Bratislava - De Loore en finale: "J'ai bien servi, j'étais agressif et j'avais la bonne tactique"

"Je pense avoir disputé un très bon match", a-t-il confié à l'Agence Belga après sa victoire. "J'ai très bien servi, j'étais agressif dans les échanges et j'avais la bonne tactique. Lorsque j'ai servi pour le match à 5-3, il m'a bien contré, mais j'ai heureusement su rester calme pour réussir à conclure au tie-break. J'avais quelques soucis de santé avant ce tournoi, mais j'ai tout fait pour être prêt et je ne le regrette pas. Le premier match a été compliqué, mais j'ai grandi au fil des tours, la confiance et la conviction faisant le reste. Je n'hésite pas à lâcher mes coups. Je n'aurais d'ailleurs pas dû douter, car le niveau est là."

Revers de la - belle - médaille, De Loore ne pourra pas participer à l'European Open, le tournoi ATP 250 sur dur en salle d'Anvers. N'ayant pas le classement suffisant pour entrer directement dans le tableau final, le Flandrien devait en effet disputer les qualifications à partir de ce dimanche.

"La seule possibilité était d'hériter d'une wildcard, mais je ne pense pas que les organisateurs allaient me l'accorder", a-t-il poursuivi. "Il me reste du coup deux solutions. Soit j'en profite pour m'octroyer une semaine de repos, soit je prends un special exempt dans un tournoi Challenger en Italie (à Olbia, ndlr). Vu que ma hanche est un peu meurtrie suite à une chute contre Hassan au deuxième tour, il se peut que j'opte pour la première solution. On verra. D'abord, place à la finale."