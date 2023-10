Championnat du monde de curling par équipe mixte - La Belgique entame son Mondial par une victoire sur l'Ecosse à Aberdeen

Timo Verreycken, Mirte Michiels, Jeroen Spruyt et Caro Van Oosterwyck, coachés par Gery Hermans, se sont imposés 6 à 3 contre les Ecossais.

Tous les quatre sont issus du club de Zemst.

Les 'Belgian Penguins' figurent dans le groupe A et rencontreront dimanche le pays de Galles et l'Irlande, puis joueront l'Angleterre lundi, le Japon mardi, les Pays-Bas et Israël mercredi et la Suède jeudi.

Les trois premiers de chacun des quatre groupes (il y a deux poules de 9 et deux de 8 pays) se qualifient pour le tableau à élimination directe qui débute vendredi.

Le Canada est tenant du titre.