Championnat du monde de rallye-raid - Ross Branch et Nasser Al-Attiyah remportent la première étape du Rallye du Maroc

Ross Branch (Hero) en motos et Nasser Al-Attiyah (Toyota) en autos ont remporté la première étape du Rallye du Maroc, 5e et dernière manche du championnat du monde de rallye-raid, courue samedi entre Agadir et Zagora.