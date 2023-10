CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN - Autour d'un millier de personnes défile à Copenhague en solidarité avec les Palestiniens

Elles étaient organisées au huitième jour de la guerre qui a déjà fait des milliers de morts, alors qu'Israël a pressé les Palestiniens d'évacuer le nord de la bande de Gaza avant une offensive militaire.

Les manifestants s'étaient rassemblés à Nørrebro, un quartier de l'ouest de la capitale danoise, et ont marché jusqu'à la place de l'hôtel de ville.

Les participants, dont de nombreuses familles ont défilé brandissant drapeaux palestiniens et des pancartes - portant des slogans tels que "Un génocide est en train de se produire" ou "Arrêtez de tuer des enfants palestiniens innocents" - et scandant "Vive la Palestine" ou "Down USA, down Netanyahu", a constaté une journaliste de l'AFP.

D'après un sondage de l'institut Voxmeter publié vendredi par l'agence Ritzau, 20% des Danois estiment que les Palestiniens ont le droit de se défendre contre Israël, par exemple avec une attaque comme celle que le Hamas a menée samedi dernier.

41% sont en désaccord avec cette affirmation.