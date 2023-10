CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN - Israël: les familles d'otages réclament des soins humanitaires d'"ici minuit"

Le gouvernement israélien a recensé 120 otages et estime que le nombre total pourrait être de 150, sans savoir si ces personnes sont vivantes ou mortes.

Parmi eux se trouvent des nourrissons, des enfants et des personnes âgées.

"Kfir est un bébé de 9 mois retenu quelque part dans un souterrain à Gaza et on ne sait pas s'il a du lait infantile", a déclaré en pleurs une de ses proches, Yfrat Zailer.

"Nous demandons au CICR d'exiger du Hamas un accès aux personnes kidnappées. Cet accès est vital pour établir une évaluation de leur condition de santé et pour leur livrer les médicaments qui sont essentiels à leur survie, maintenant, dès ce soir", a insisté Eviatar Manor, l'ancien ambassadeur israélien auprès des Nations unies à Genève.

Les familles ont transmis au CICR la liste des médicaments nécessaires à la survie de leurs proches, dont certains sont diabétiques ou atteints de la maladie de Parkinson.

"En tant qu'intermédiaire neutre, nous sommes prêts à effectuer des visites humanitaires, à faciliter la communication entre les otages et les membres de leur famille, et à faciliter toute éventuelle libération", avait indiqué jeudi le directeur régional du CICR pour la région Proche et Moyen-Orient.