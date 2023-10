Coupe du monde de rugby - Les All Blacks éliminent une vaillante Irlande et défieront l'Argentine en demi-finale

Après 30 phases de jeu et une énorme pression sur la défense irlandaise, les Néo-Zélandais étaient récompensés par une pénalité passée par Richie Mo'unga (8e). Jordie Barrett en envoyait une deuxième entre les perches pour donner six points d'avance aux Blacks (14e).

La démonstration néo-zélandaise se concrétisait du début de match par un essai. Après un jeu au pied solo de Beauden Barrett, la finition était signée Leicester Fainga'anuku (19e). Quelques secondes plus tard, Jonathan Sexton donnait trois points à l'Irlande sur pénalité (22e). Les Irlandais reprenaient des couleurs pour s'offrir un premier essai après une percée de Bundee Aki (27e).

Profitant d'un enchaînement d'erreurs côté irlandais, Ardie Savea faisait souffler les All Blacks avec un essai pour reprendre huit points d'avance (33e) même si ceux-ci se retrouvaient en infériorité numérique après un carton jaune d'Aaron Smith (38e). Un moment fort irlandais concrétisé avec un essai transformé avant le retour aux vestiaires (39e).

Malmenés par des Irlandais oppressants, les Blacks profitaient pourtant d'une touche parfaitement exécutée pour envoyer Mo'unga et Will Jordan vers l'essai et ainsi inverser la tendance (54e). Les Irlandais revenaient cependant à un petit point de leurs adversaires après avoir vu l'arbitre leur accorder un essai de pénalité (61e).

Une nouvelle fois réduits à 14, les All Blacks se relançaient à dix minutes de la fin avec une pénalité de Jordie Barrett (69e). Dans une fin de match complètement folle et malgré une séquence à plus de 30 phases de jeu côté irlandais, la défense néo-zélandaise restait solide et une pénalité contre le XV du Trèfle venait mettre fin au match.