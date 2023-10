Edward Theuns s'offre une troisième victoire de rang dans le Critérium de la Japan Cup

Theuns, 32 ans, s'est montré le plus rapide au sprint devant l'Américain Riley Sheehan (Israel-Premier Tech) et le Français Axel Zingle (Cofidis). Il s'agit de sa troisième victoire de suite dans cette course après 2019 et 2022. Les éditions 2020 et 2021 n'avaient pas été organisées à cause du coronavirus.

Une fin de course qui a également été marquée par le mauvais geste de Maxim Van Gils. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, le coureur de Lotto Dstny a frappé le Grec Georgios Bouglas, qui aurait réalisé une manoeuvre dangereuse durant le sprint, derrière la tête. Van Gils a été sanctionné d'une amende et d'une perte de points UCI.

"Je regrette profondément mon geste et je me suis déjà excusé auprès des commissaires de course. Ce geste était une réaction à un comportement dangereux d'un autre coureur mais ce que j'ai fait n'était pas correct. J'accepte la sanction de l'UCI et je m'excuse pour ce que j'ai fait. C'est une leçon importante pour le futur", a réagi Van Gils dans un communiqué de son équipe.

Dimanche, la Japan Cup (1.Pro) sera courue sur 164,8 km avec 16 tours d'un circuit local et une seule difficulté de 1,8 km à 6,6% de moyenne qui sera grimpée à 16 reprises. L'Américain Neilson Powless est le tenant du titre.