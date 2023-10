European Cup - Bocholt s'impose face aux Lituaniens de Klaipeda lors de la manche aller du deuxième tour

La rencontre a bien débuté pour les Limbourgeois qui ont ouvert la marque après 45 secondes de jeu par Wout Winters et prendre deux unités d'avance à la 5e (5-3). Les visiteurs sont revenus au score cinq minutes plus tard avant un mano à mano jusqu'a la 20e minute. Moment choisi par les Belges pour accélérer, prendre l'avance et regagner les vestiaires sur le score de 16-13 au terme de la période initiale.

En seconde mi-temps, les Lituaniens sont revenus bien à 19-18 à la 40e mais progressivement Bocholt va se ressaisir et accentuer son avance pour l'emporter au terme d'une partie agréable à regarder 32-27.

C'est nanti d'une avance de cinq unités que les Limbourgeois se rendront en Lituanie le week-end prochain pour la manche retour de ce deuxième tour. S'ils veulent se qualifier, ils devront au pire éviter de perdre la manche avec plus de cinq buts d'écart.