Guatemala: annulation de la condamnation d'un patron de presse critique du gouvernement

A l'issue d'un procès controversé, le patron et fondateur d'El Periodico avait été condamné le 14 juin à six ans de prison pour blanchiment d'argent mais acquitté des chefs de trafic d'influence et racket.

Le ministère public avait lui requis 40 ans de prison pour l'ensemble des trois délits contre M. Zamora, 67 ans, en détention provisoire depuis juillet 2022, qui sans relâche se défend d'une affaire montée selon lui de toutes pièces par le président Alejandro Giammattei et la procureure générale Consuelo Porras en raison de ses enquêtes sur la corruption au sein du gouvernement.

Cette condamnation avait soulevé un concert de critiques. Le chef de la diplomatie américaine pour l'Amérique latine, Brian Nichols, estimant qu'elle "menace le journalisme indépendant et la liberté d'expression au Guatemala".

"Nous espérons que nous aurons un procès équitable et que son droit à la défense sera respecté", a écrit vendredi le fils du journaliste, Ramon Zamora, sur le réseau X.

El Periodico, fondé en 1996 et qui a reçu de nombreux prix pour la qualité de ses enquêtes, a été contraint de cesser ses activités le 15 mai en raison de la "persécution pénale et la pression économique" exercées à son égard.