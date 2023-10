LIV Tour Golf - Thomas Pieters passe de la 33e à la 25e place à Djeddah

Avec un deuxième tour en 67 coups, trois sous le par, l'Anversois de 31 ans a porté son total à 138, soit deux sous le par et dix coups de plus que le leader américain Brooks Koepka. A trois coups de Koepka, l'Espagnol Sergio Garcia et l'Américain Charles Howell III se partagent la deuxième place.

Au classement par équipes, Pieters a gagné deux places avec le RangeGoats GC. Avec ses coéquipiers américains Talor Gooch, Harold Varner III et le capitaine Bubba Watson, il occupe désormais la cinquième place, à sept coups du leader Cruchers GC, composé des Américains Bryson DeChambeau et Charles Howell III ainsi que de l'Indien Anirban Lahiri.