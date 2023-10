Lotto Volley League - Gand remporte le match d'ouverture de la saison face à Alost

Les Gantois sont entrés parfaitement dans leur rencontre en dominant de la tête et des épaules le premier set (14-25). Touché dans son orgueil, Alost a montré une excellente réaction en étant plus consistant dans le jeu (25-19), mais ce sont bien les visiteurs qui ont affiché le plus d'envie et de justesse dans les deux sets suivants (19-25; 21-25).

Une victoire de Gand confirmant que cette formation sera un potentiel outsider d'un championnat dont les favoris sont Maaseik et Roulers.

Ce dimanche, deux autres rencontres sont au programme de cette première journée. Le remake de la Supercoupe de la semaine dernière entre Roulers et Menin et le déplacement de Waremme du côté d'Achel.