Mercato cycliste - L'Italien Kevin Colleoni rejoint Intermarché-Circus-Wanty

Colleoni a découvert le WorldTour à 21 ans en signant chez BikeExchange, aujourd'hui devenue Jayco-AlUla, en 2021. Au service de ses leaders Simon Yates et Damien Howson, il avait signé quelques résultats intéressants, comme une 9e place au Tour de Hongrie, au 11e place à la Semaine Coppi et Bartali ou une 11e place au Tour de Turquie. En 2022, il s'était classé 7e du Tour d'Oman et 11e du Tour de Turquie. Il avait aussi signé son premier podium en finissant 3e du Sazka Tour en Tchéquie.

"Le recrutement de Kevin Colleoni vient combler deux rôles importants au sein de notre équipe", a déclaré Aike Visbeek, performance manager de l'équipe, dans un communiqué. "D'abord, il sera un renfort pour le noyau de grimpeurs autour de Louis Meintjes sur les épreuves du calendrier World Tour. Ensuite, pour les courses par étapes de moins d'une semaine, nous voulons qu'il endosse le rôle de leader pour obtenir de résultats, c'est ainsi qu'il a réalisé ses meilleures performances au Sazka Tour, Tour d'Oman et Tour d'Hongrie. Kevin a un grand potentiel, qu'il a notamment démontré dans sa dernière saison chez les Espoirs et lors de ses débuts professionnels. Il aura l'opportunité de rebondir sous le maillot Intermarché-Circus-Wanty après une année et demie ralentie par des blessures. Nous allons favoriser le développement de son talent le plus possible, c'est pour nous un beau défi. Une première participation à un Grand Tour constituerait un pas en avant significatif pour la carrière de ce grimpeur talentueux".