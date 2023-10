Sept arrestations judiciaires et 27 PV pour drogue dans les transports bruxellois

Des patrouilles ont été effectuées dans l'après-midi et en soirée de mardi sur l'ensemble des réseaux Stib, Tec, SNCB et De Lijn. L"'objectif était double: agir de manière réactive face aux formes de criminalité constatées, et assurer une présence visible et dissuasive", résume samedi la police fédérale dans un communiqué.

Bilan: sept arrestations judiciaires, trois arrestations administratives pour séjour illégal, une ordonnance de capture, un individu signalé pour un prélèvement ADN, six PV pour possession d'armes prohibées, 19 PV pour des infractions de roulage (constatées lors de contrôles aux arrêts de bus ou de tram) et 23 PV pour détention de produits stupéfiants.

Les sociétés de transport ont aussi dressé leur lot de PV (1.059 à la Stib, 95 au Tec, 50 chez De Lijn et sept chez Securail), principalement pour de la fraude.

Il s'agissait de la quatrième grande action de ce type depuis le début de l'année. Menée par la police fédérale, elle rassemblait également la police locale, des services de sécurité des sociétés de transports et l'Office des étrangers. Aucun incident majeur n'a été à déplorer, se félicite la police.