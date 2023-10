Un septuagénaire perd la vie dans un accident de la route à Herve

Le conducteur, un homme né en 1948 et originaire d'Olne, est décédé sur les lieux de l'accident, indique la police.

Seul en cause, il a perdu le contrôle de son véhicule, fait une sortie de route et percuté un arbre. Pour permettre l'intervention de services de secours et diverses constatations, la nationale 627, rues Privôt et Rosmel, ont été fermées à la circulation durant près de 3h30.