Challenger de Bratislava - Joris De Loore: "Me rapprocher le plus près possible du top 100 d'ici la fin de l'année"

"Il a joué un match irréel", a indiqué De Loore après sa défaite. "Il a affiché un niveau de jeu incroyable. J'ai pour ma part rencontré beaucoup de difficultés à me déplacer correctement en raison d'une vilaine ampoule au pied. Je ne veux pas chercher d'excuses, mais cela ne m'a pas aidé. Il était dans un très bon jour. Maintenant, je suis très content de ma semaine. C'était un chouette tournoi et je reviendrai certainement", a-t-il souri.

Il s'agissait de la deuxième accession en finale de l'année pour Joris De Loore dans un tournoi Challenger de ce niveau, après celle à Zug, en Suisse, fin juillet. À l'époque, il s'était incliné contre le Français Arthur Rinderknech (ATP 80). Un résultat qui lui permettra de gagner une trentaine de places au classement ATP pour se hisser au 155e rang.

"Je vais essayer de participer la semaine prochaine au tournoi Challenger d'Olbia, en Italie, pour lequel j'ai pris le special exempt qui m'était octroyé", a poursuivi le Flandrien, qui avait remporté le tournoi Challnger d'Oeiras, doté de 36.000 euros, en tout début d'année. "On verra comment se porte mon pied. J'ai livré une bonne saison jusqu'ici et je vais tout mettre en œuvre pour me rapprocher le plus près possible du top 100 d'ici la fin de l'année, en vue de l'Australie".