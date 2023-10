Chrono des Herbiers - L'Irlandais Ben Healy, blessé à l'épaule, forfait

Ben Healy, 23 ans, est tombé à l'entraînement samedi et souffre de l'épaule. Le champion d'Irlande avait pris la 4e place cette saison de Liège-Bastogne-Liège et la 2e de la Flèche Brabançonne et de l'Amstel Gold Race finissant aussi sur le podium, 3e, du Tour du Luxembourg.

Le Chrono des Herbiers, disputée dimanche sur 45,4 km rassemble quelques-uns des spécialistes de l'épreuve en contre-la-montre dont Remco Evenepoel, le champion du monde de la spécialité, pour qui c'est la dernière course de la saison.