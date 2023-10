CSI 5* d'Oslo - Pieter Devos, en selle sur Jarina J, 2e du Grand Prix, Anthony Wellens 5e

Pieter Devos (0-35.05) a terminé à près d'une seconde de Simon Delestre qui a survolé un barrage à cinq combinaisons avec sa monture Dexter Fontenis (0-34.24). Le Français a réussi un double sans-faute dans ce barême A 1m60, avec le parcours le plus rapide.

Trois autres cavaliers ont réussi un sans-faute dans ce barrage dont Jarina J pour son premier Grand Prix à ce niveau. Le Suédois Henrik von Eckermann (Calizi), numéro 1 mondial, 3e (0-36.23), complète le podium.

Le surprenant Anthony Wellens avait réussi à rejoindre le barrage avec Danger Civil où il a été le seul fautif. Il termine 5e (4-37.25) derrière l'Autrichien Max Kühner (EIC Julius Cesar), 4e (0-38.06).

Côté belge encore, Rik Hemeryck (Morfine) et Pieter Clemens (Quatinka) ont commis une faute lors de leur premier passage et terminent respectivement 14e et 18e. Jordy van Massenhove (Verdiamo) est lui classé 26e et Wilm Vermeir (Joyride S) 28e alors qu'Ignace Philips De Vuyst (Lmd Marko) n'a pu aller au bout de son parcours.

L'épreuve de Coupe du monde, étape inaugurale de la Ligue d'Europe occidentale, est programmée dimanche après-midi à Oslo.