Des militants protestent contre un projet de construction au Donderberg

Cédé il y a plus de 50 ans par la Donation royale au CPAS de la Ville de Bruxelles, le Donderberg fait partie de l'ensemble constitué par le Jardin colonial, le parc Sobieski, les Jardins du fleuriste et les serres du Stuyvenberg. Il abrite non seulement des espèces rares de vers luisants, mais aussi des renards, des chauves-souris, de nombreux oiseaux et divers amphibiens.