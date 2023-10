Diables Rouges - Domenico Tedesco ne voit pas les Diables concéder "trop d'occasions"

Lors de la victoire 2-3 en Autriche vendredi, la défense belge ne s'est pas toujours montré rassurante, surtout en première période. "Dans l'ensemble, je trouve que nous ne concédons pas trop d'occasions", a expliqué Tedesco dimanche en conférence de presse à la veille de la réception de la Suède. "Il faut aussi voir à quel point ces occasions sont dangereuses via les 'excepted goals'. Ce sont des statistiques que nous devons prendre le temps d'analyser."

Le travail défensif a d'ailleurs été le point central de camp du mois d'octobre. "Tout dépend de nos adversaires. En septembre, nous avions surtout travaillé sur notre jeu offensif car nous savions que nous aurions la possession contre l'Azerbaïdjan et l'Estonie. Pour ce camp, l'accent a été mis sur notre pressing en expliquant aux joueurs comment et quand le lancer. Malheureusement, nous n'avons eu que deux séances pour travailler sur ce point."

L'Italo-Allemand reste confiant et sait que son équipe a encore une marge de progression. "J'ai revu le match contre l'Autriche et j'ai trouvé que nous étions bien organisés même si nous avons joué plus bas que ce qui était demandé. Nous pouvons encore nous améliorer mais c'est normal avec une jeune équipe", a conclu le sélectionneur.