Diables Rouges - Jan Vertonghen a vécu une sixième qualification de suite: "Cela reste exceptionnel"

"Cela reste exceptionnel", a déclaré Vertonghen dimanche en conférence de presse au Centre national du football à Tubize à la veille du match contre la Suède. "Je me souviens de la première lorsque nous nous étions qualifiés en Croatie pour le Mondial 2014. Cela avait provoqué une explosion de joie dans tout le pays. Je suis très fier d'avoir obtenu une nouvelle qualification, surtout avec ce jeune groupe. C'est une première pour certains d'entre eux."

À 36 ans, le joueur d'Anderlecht est un leader naturel dans le groupe. Il en profite notamment pour partager son expérience avec les plus jeunes. "J'essaye de les aider naturellement quand je peux le faire. Je ne suis pas tout le temps sur leur dos. Mon rôle est surtout de les guider sur le terrain car, en dehors, ce sont de vrais professionnels. Beaucoup de joueurs d'expérience ont arrêté ces derniers mois et les jeunes les ont très bien remplacés. Ils m'impressionnent et je pense que le football belge a de beaux jours devant lui."

Le défenseur a également tenu à répondre aux critiques par rapport à la défense belge, une nouvelle fois pointée du doigt malgré la victoire 2-3 en Autriche. "Nous aurions pu faire mieux en défendant plus vers l'avant mais, dans l'ensemble, je trouve que nous avons été solides. Nous avons bien défendu en équipe et les occasions de l'Autriche sont surtout venues d'erreurs individuelles", a conclu Vertonghen.