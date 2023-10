European Open - Alexander Blockx au second tour des qualifications à Anvers

Alexander Blockx s'est hissé au deuxième et dernier tour des qualifications de l'European Open de tennis, une épreuve ATP 250 dotée de 673.630 euros et disputée sur surface dure dimanche à la Lotto Arena d'Anvers. Bénéficiaire d'une invitation, le joueur belge de 18 ans, 771e mondial, s'est imposé en deux sets 7-6 (7/3), 6-2 face au Serbe Hamad Medjedovic, 20 ans, 105e mondial et 2e tête de série des qualifications.