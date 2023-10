European Open - Gilles-Arnaud Bailly rejoint Alexander Blockx au second tour des qualifications à Anvers

Dimanche soir, Gilles-Arnaud Bailly (ATP 646) a validé son billet pour le second tour des qualifications en battant l'Espagnol Pablo Llamas Ruiz (ATP 132/N.6) en trois sets 7-6 (7/5), 5-7 et 7-6 (7/5) en 2 heures et 51 minutes.

Plus tôt dans la journée, Alexander Blockx (ATP 771) s'était hissé au deuxième tour des qualifications en écartant en deux sets 7-6 (7/3), 6-2 et 1h27 de jeu le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 105), 2e tête de série des qualifications.

Les deux joueurs belges de 18 ans ont reçu une wildcard pour pouvoir disputer les qualifications du seul tournoi ATP organisé en Belgique.

Gauthier Onclin (ATP 206) avait lui aussi validé son billet pour le deuxième tour des qualifications dimanche, en domnant le Français Maxime Cressy (ATP 112 6-2, 1-6, 7-6 (7/1). Le jeune Liégeois de 22 ans jouera sa place dans le tableau final lundi matin contre un autre Français Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 218 qui a remplacé Kimmer Coppejans, forfait.

Zizou Bergs (ATP 181), 24 ans, a pour sa part été sorti au premier tour, s'inclinant 7-5, 6-7 (7/9) et 6-2 face au Français Titouan Droguet (ATP 159/N.8), 22 ans.

David Goffin (ATP 99) bénéricie lui d'une wildcard pour le tableau final. Le Liégeois, 32 ans, a hérité au premier tour du Français Quentin Halys (ATP 76), qu'il affrontera lundi soir.