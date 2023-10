L'avion de la Défense transportant une centaine de Belges a décollé de Tel-Aviv

L'avion A400M transportant 92 Belges et ayants droit, et 13 Européens a décollé de Tel-Aviv pour rejoindre la Belgique, ont indiqué dimanche à la mi-journée les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, Ludivine Dedonder et Hadja Lahbib.