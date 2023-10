Le 11e WaHFF couronne le film norvégien "Let the river flow" et l'actrice Cécile De France

La 11e édition du Waterloo Historical Film Festival (WaHFF) s'est clôturée dimanche soir par la remise des Clions. Celui du meilleur film, attribué par le jury présidé cette année par le réalisateur par Radu Mihaileanu, a été décerné au film "Let the river flow", du Norvégien Ole Giaever. Le Clion du meilleur comédien a été remporté par Karlis Arnolds Avots, pour son rôle de "Jazis" dans January, de Viesturs Kairiss (Lettonie). Enfin, la Belge Cécile de France a raflé le Clion de la meilleure comédienne pour son rôle dans "Bonnart, Pierre et Marthe" de Martin Provost (France).