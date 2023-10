Moto2 - Abandon pour Barry Baltus en Indonésie

Qualifié en vingt-troisième position sur l'île de Lombok, le Namurois a été contraint à l'abandon lors du douzième des vingt-deux tours au programme. L'équipier de Baltus au sein du Olie Fieten Racing GP, le Néerlandais Zonta Van Den Goorbergh, a également abandonné au bout de huit tours.

Auteur d'un excellent départ depuis la quatrième place sur la grille de départ, l'Espagnol Pedro Acosta (Red Bull Team KTM) a remporté une nouvelle victoire qui lui permet de se rapprocher du titre en Moto2.

Son principal rival, l'Italien Tony Arbolino, termine sixième. Le pilote de l'équipe belge Elf Marc VDS Racing a désormais 65 points de retard sur Acosta alors qu'il reste cinq manches à disputer.

Le podium est monopolisé par les Espagnols puisque le poleman Aron Canet (Pons Wegow Los40) et Fermín Aldeguer (Speed Up Racing) terminent respectivement deuxième et troisième.

La prochaine manche du Moto2 aura lieu le week-end prochain, sur le circuit de Phillip Island, dans le cadre du Grand Prix d'Australie.